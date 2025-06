Al via ad Aspra, il Festival del Libro Mediterraneo: tre giorni di letture, musica e spettacoli

Parte venerdì 20 giugno e termina la sera di domenica 22 giugno, il Festival del Libro Mediterraneo, un evento dedicato alla cultura, alla musica e all’ambiente, che si terrà in piazza Crocicchia, ad Aspra, nel palermitano. Il Comune di Bagheria patrocina questa prima edizione, organizzata dalla Proloco Bagheria Genius Loci e da Gino Gagliano, noto medico veterinario bagherese, ideatore dell’iniziativa, organizzata in collaborazione con il CNR ISMed e con il patrocinio della Città Metropolitana di Palermo oltre che del Comune di Bagheria. Nell’idea degli organizzatori Festival intende valorizzare Bagheria ed il suo hinterland come crocevia di popoli e culture, promuovendo il dialogo e lo scambio culturale tra le diverse realtà che si affacciano sul Mediterraneo.

Durante le tre giornate si alterneranno incontri con autori, presentazioni di libri, dibattiti e laboratori, animati da esperti e associazioni culturali locali. L’obiettivo è creare occasioni di confronto e crescita comune, mettendo in luce le eccellenze del territorio e aprendosi a nuove prospettive.

Numerose associazioni contribuiranno all’arricchimento del programma, tra cui WWF, Centro Studi Acitrezza, Cenacolo Culturale, Tutti nella mia Tana, Sea Sup club, Comenuovo APS, ArteLab, bocs open creative space. In particolare, l’associazione “Comenuovo APS” offrirà un’iniziativa di scambio di libri usati, promuovendo il riutilizzo e la condivisione della lettura.

Il Festival proporrà anche attività didattiche e ricreative dedicate ai più piccoli, con laboratori incentrati sull’ecologia marina, la biodiversità e la sostenibilità ambientale, a cura del CNR-ISMed e del WWF.

Per maggiori informazioni e per consultare il programma dettagliato degli eventi, è possibile visitare il sito web ufficiale: www.laretemediterranea.it dove verranno pubblicato eventuali aggiornamenti e variazioni al programma.

Programma del Festival del Libro Mediterraneo:

Venerdì 20 Giugno 2025

09:30 – Presentazione sigla del Festival a cura di Giovanna Vitale e le “Fate smemorate”.

18:00 – Inaugurazione 1° “Festival del Libro Mediterraneo”.

18:00 – 23:00 – Iniziativa “Comenuovo”, scambio libri usati.

18:10 – 20:30 – Estemporanea d’Arte “Dialoghi dei colori Mediterranei” con la presenza di artisti.

20:00 – 22:00 – Amo Leggere! Presentazione di libri e contaminazioni culturali varie, conduce Alessia Di Giovanni.

Lettura di Poesie a cura di Grisanti Galioto.

20:00 – Presentazione del romanzo “La Stella Mancante” di Palumbo Marco.

20:25 – Presentazione del romanzo “Jane e altre Storie” di Liotta Antonella.

20:50 – Presentazione del romanzo “Il Delitto della Crocicchia” di Grimaldi Sergio.

21:15 – Conversazioni sull’identità Siciliana secondo Ignazio Buttitta a cura di Balistreri Michelangelo, Lanza Mariano, Martorana Francesco, Stabile Mimma.

22:00 – 24:00 – I Colori della Tradizione Popolare. Visione delle Opere dell’Estemporanea d’Arte e a seguire Castronovo Pina, Di Piazza Patrizia, Ducato Concetta, Provenzano Tommaso e la loro esperienza.



Sabato 21 Giugno 2025 – Solstizio d’estate “Giornata Europea della Musica”

08:30 – Hatha Yoga, a cura di Giovanna Vitale.

09:30 – Sigla del Festival e inizio attività.

10:00 – “Studenti in Musica”, invito aperto agli studenti degli istituti del comprensorio bagherese a condividere i risultati dell’apprendimento didattico in materia musicale. Gli studenti si alterneranno con professionisti che condivideranno la loro esperienza.

10:00 – WWF, incontro sulle fonti d’inquinamento marino.

18:00 – CNR Kids: Detective di biodiversità: scopriamo insieme i tesori della spiaggia portati dal mare e i piccoli abitanti delle nostre coste.

18:30 – Grazia Nicotra (dottoranda dell’Università degli studi di Catania e segretaria dell’associazione culturale Centro Studi Acitrezza) e Elena Bonaccorso, racconteranno i beni immateriali di Acitrezza iscritti nel Reis (Registro delle Eredità Immateriali della Sicilia).

19:00 – Presentazione libro “Lu ma- e Lu ri di Rosa”. La vita di Rosa Balistreri in versi siciliani, di Anita Vitrano.

19:30 – Intrattenimento a tema siciliano a cura di Giovanna Vitale e le “Fate Smemorate” con la collaborazione del poeta dialettale Gaetano Frittitta che esporrà in anteprima alcune delle sue poesie inedite.

20:00 – Presentazione libro “Sette giorni di caduta” di Elena Bonaccorso.

20:30 – Contaminazioni Mediterranee: il Flamenco come simbolo della lotta interiore e della liberazione emotiva, Debora Brancato e le sue allieve mostreranno le loro capacità di trasmettere le emozioni attraverso il proprio corpo secondo il “Flamenco”.

20:40 – Presentazione del concorso “Monologo sul Mare” a cura Gino Gagliano, a cui potranno partecipare gli studenti del circondario, ma anche della Sardegna con il supporto del CNR.

21:00 – Presentazione libro: “Una generazione a faccia in giù”, i social media e la nuova scomposizione sociale di Ugo Piazza, che sarà accompagnato dalla giornalista Sonia Sabatino.

21:30 – Presentazione volume “Tennis” storia di un riscatto, dialogherà con l’autore Simona Viviani

23:00 – Inizio Party letterario “Notte dopo gli esami…scritti”, un momento di riflessione degli studenti sul loro passato e sul loro futuro, nella spiaggia della colonia con libri, fiaccole e silenzio.

Domenica 22 Giugno 2025