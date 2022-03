Scandalo corruzione ad Alcamo. I carabinieri hanno eseguito 14 misure cautelari legate a un'indagine incentrata sul condizionamento di alcuni concorsi pubblici, nello specifico quelli per entrare nella polizia di Stato e nei vigili del fuoco. Il 54enne Giuseppe Pipitone è finito in carcere, mentre ai domiciliari vanno Vincenzo Faraci, 47 anni, Filippo Alessandro Lupo, 59 anni e Francesco Renda, di 26. Obbligo di dimora per Vittorio Costantino, 53 anni; e per gli Roberto Di Gaetano, 21 anni, Mauro Parrino, 29 anni, Antonino Pirrone, 24 anni, Davide Castrogiovanni, 26 anni, Silvia Pisciotta, 31 anni, Giacomo Rizzotto, 29 anni, Mattia Turin, 26 anni, Andrea Doretto, 31 anni, Alessio La Colla, 28 anni.