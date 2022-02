Un uomo di 32 anni è morto carbonizzato nella propria abitazione a Noto (nel Siracusano) per lo scoppio di un incendio che si è sviluppato nella tarda serata di ieri. Sono stati i vicini di casa a chiedere l'intervento dei soccorsi. Quando i vigili del fuoco e il personale delle ambulanze del 118 sono arrivati sul posto, il giovane proprietario della casa era già deceduto .

Un uomo di 32 anni è morto carbonizzato nella propria abitazione a Noto (nel Siracusano) per lo scoppio di un incendio che si è sviluppato nella tarda serata di ieri. Sono stati i vicini di casa a chiedere l'intervento dei soccorsi. Quando i vigili del fuoco e il personale delle ambulanze del 118 sono arrivati sul posto, il giovane proprietario della casa era già deceduto.

La procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta per stabilire se si sia trattato di un incidente. A condurre le indagini sono gli agenti del commissariato di Noto ma le cause del rogo non sono ancora state accertate.