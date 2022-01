Sette salme, cadaveri di uomini morti per ipotermia . Questo il tragico bilancio del barcone approdato oggi al molo Favaloro, a Lampedusa . A bordo c'erano 280 persone per lo più di origine bengalese ed egiziana. Il natante era stato intercettato a circa 24 miglia a sud delle coste dell'isola dai militari della guardia di finanza e della capitaneria di porto. Dopo il trasbordo dei migranti, l'imbarcazione su cui viaggiavano è stata lasciata alla deriva.

Sull'ennesima tragedia in mare si è espresso anche il sindaco di Lampedusa e Linosa Totò Martello. «Ancora una volta piangiamo vittime innocenti - afferma - Qui continuiamo a fare i conti tra mille difficoltà, nonostante il governo italiano e l'Europa sembrano avere dimenticato Lampedusa ed i lampedusani. Ma non possiamo andare avanti da soli ancora per molto».