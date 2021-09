Da un lato l'accordo chiuso con Catanzaro Costruzioni , dall'altro il muro alzato dalla discarica pubblica di Gela . Se per la delicata situazione dei rifiuti in Sicilia la giornata si era aperta positivamente, arriva in serata la notizia della volontà dei Comuni della parte meridionale della provincia nissena di resistere davanti alla richiesta della Regione di aumentare i conferimenti nel sito di contrada Timpazzo. Da 200 a 485 tonnellate al giorno , per venire così incontro alle esigenze generali dopo la chiusura della discarica di Lentini gestita dalla Sicula Trasporti. Un appello alla responsabilità, con tanto di riferimento a un'ordinanza del presidente Nello Musumeci dello scorso marzo, che l'assessora Daniela Baglieri e il dirigente generale Calogero Foti hanno rivolto anche a Oikos , la società proprietaria della discarica di Motta Sant'Anastasia.

«Preso atto della nota del presidente del 17 settembre (oggi, ndr), con la quale lo stesso afferma di non avere autorizzato la scrivente a consentire fino alla celebrazione dell’assembla dei sindaci del 24 settembre il conferimento di Sicula Trasporti, si comunica che è revocata con effetto immediato l'autorizzazione concessa fino al 24 settembre per il conferimento nella misura fissata nella disposizione dell'assessore all'Energia e del dirigente del dipartimento Rifiuti». È quanto si legge in una nota firmata da Giovanna Picone, l'amministratrice della società che gestisce gli impianti che fanno parte della Srr Caltanissetta Provincia Sud.

Nella nota, inviata anche alla Regione Siciliana e visionata da MeridioNews, si specifica che fino al giorno in cui l'assemblea dei soci non si terrà da Lentini non dovranno più arrivare rifiuti a Timpazzo. Non è chiaro se il monito riguarda anche le duecento tonnellate giornaliere fissate in un precedente accordo. Il documento si chiude con una nota polemica: «Va precisato che la presente decisione è dipesa dall’atteggiamento contraddittorio dell'ente di controllo Srr e precisamente del suo presidente, Filippo Balbo, che con la nota che si

riscontra impone alla scrivente di attendere la decisione dell’organo assembleare della Srr», scrive Picone.

Stando a quanto appreso da MeridioNews, non è escluso che la posizione dell'ente pubblico possa ulteriormente cambiare. Quel che è certo è che l'idea di raddoppiare la quantità di spazzatura proveniente da Lentini continua a non essere gradita dai primi cittadini del Nisseno.