Disagi negli spostamenti tra i porti delle isole Egadi e quelli di Trapani e Marsala . A mancare sono i posti disponibili negli aliscafi e nei traghetti. Un problema non da poco, che coinvolge centinaia di passeggeri, in gran parte residenti.

Disagi negli spostamenti tra i porti delle isole Egadi e quelli di Trapani e Marsala. A mancare sono i posti disponibili negli aliscafi e nei traghetti. Un problema non da poco, che coinvolge centinaia di passeggeri, in gran parte residenti.

La questione sembra essere giunta all'esasperazione, tanto da spingere all'intervento del sindaco di Favignana Francesco Forgione. «Quanto sta succedendo nei porti di Trapani e di Marsala e in quelli delle isole Egadi è vergognoso e inaccettabile - afferma Forgione - Non si può riaprire alla vita sociale e non considerare la priorità di adeguare il sistema dei trasporti, nel rispetto delle norme di sicurezza».

L'estate è ormai alle porte e anche le Egadi si preparano ad accogliere turisti. Adesso il primo cittadino chiede l'intervento del presidente della Regione Nello Musumeci, affinché si riesca a trovare una soluzione che garantisca pure il distanziamento a bordo. «Non possiamo lasciare persone a piedi ore e ore, o addirittura costringere a rinviare la partenza di un giorno ad anziani o ammalati - aggiunge - Sono già intervenuto con l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità Marco Falcone, ma è necessario un intervento del presidente Musumeci, anche nei confronti della compagnia di navigazione Liberty Lines».

Tra le proposte avanzate dal sindaco al governo regionale c'è anche quella di un provvedimento che modifichi i criteri di trasporto per garantire le misure anticovid. «Se necessario - conclude il primo cittadino - si rafforzino le tratte e si aggiungano nuovi mezzi. Dopo mesi di isolamento non possiamo accettare che il ritorno alla normalità senza una diversa programmazione colpisca i nostri cittadini e le nostre isole».