Colpo al mercato della droga nella zona di via Italia a Siracusa. In manette sono finite 27 persone grazie al lavoro congiunto di polizia e carabinieri che hanno fatto scattare l'operazione ai danni di un gruppo riconducibile alla figura di Andrea Cassia, già detenuto, che sta scontando una condanna per associazione a delinquere di stampo mafioso e appunto traffico di droga.