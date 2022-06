Siciliani Liberi , il partito siciliano indipendentista, ha annunciato la propria partecipazione alle elezioni regionali del 2022 con liste in tutte le circoscrizioni provinciali. Candidata presidente è l'attrice 49enne di Catania Eliana Esposito . «Il programma sicilianista si presenta, ancora una volta - si legge nel comunicato - senza compromessi con quello dei partiti italiani, originali o riciclati, come alternativa radicale all’attuale sistema oppressivo . Siciliani Liberi si schiera a difesa dello stato di diritto, delle libertà fondamentali e della democrazia, ormai compromesse da un regime dal volto sempre più autoritario, considerando la difesa dalla globalizzazione e dalle sue politiche sempre più disumane, condizione preliminare imprescindibile per qualunque riscatto o liberazione della Sicilia ».

Siciliani Liberi, il partito siciliano indipendentista, ha annunciato la propria partecipazione alle elezioni regionali del 2022 con liste in tutte le circoscrizioni provinciali. Candidata presidente è l'attrice 49enne di Catania Eliana Esposito. «Il programma sicilianista si presenta, ancora una volta - si legge nel comunicato - senza compromessi con quello dei partiti italiani, originali o riciclati, come alternativa radicale all’attuale sistema oppressivo. Siciliani Liberi si schiera a difesa dello stato di diritto, delle libertà fondamentali e della democrazia, ormai compromesse da un regime dal volto sempre più autoritario, considerando la difesa dalla globalizzazione e dalle sue politiche sempre più disumane, condizione preliminare imprescindibile per qualunque riscatto o liberazione della Sicilia».

Parole d’ordine quest’anno saranno la difesa del lavoro, dell’impresa e delle famiglie siciliane «dalle catene del colonialismo interno e internazionale che stanno desertificando la nostra terra», spiegano da Siciliani Liberi. Obiettivo politico per la legislatura è, ancora, quello dell’attuazione integrale dello Statuto, in tutte le sue norme e secondo lo spirito e la lettera originari, nonché della costituzione dell’intero territorio della Regione in Zona Economica Speciale dotata di un peculiare status fiscale, doganale, commerciale e finanziario. «In una parola, la Sicilia come vero e proprio stato regionale confederato per ridare dignità e futuro alla Sicilia. Siciliani Liberi vigilerà - concludono - affinché il regionalismo differenziato del nord non si risolva in un’altra truffa e furto ai danni della nostra terra».