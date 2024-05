Ars, approvato il Ddl che istituisce i Consigli comunali dei giovani

Avanti a piccoli passi. L’Assemblea regionale siciliana certo non corre, le riforme importanti restano al palo in attesa delle elezioni europee e del sempre più verosimile rimpasto di giunta, ma quanto meno lancia qualche segnale di vita. Oggi il parlamento siciliano ha infatti approvato il disegno di legge per il «riconoscimento ed il sostegno della funzione educativa e sociale del Consiglio Comunale dei giovani come strumento di partecipazione istituzionale delle nuove generazioni alla vita politica e amministrativa», che vedeva il deputato del Partito democratico Mario Giambona come primo firmatario, ma che è stato comunque condiviso da tutta sala d’Ercole.

Segnali di soddisfazione infatti arrivano tanto dalla maggioranza quanto dall’opposizione. Da una parte i deputati dell’MpA che sostengono una norma che «serve a dare vita a un progetto trasversale di educazione alla vita pubblica, investendo sulla competenza dei ragazzi, sulla loro capacità di progettazione e di cambiamento e permetterà ai giovani rappresentati di elaborare proposte per rendere più vivibile la città in cui vivono, di discutere di temi importanti che riguardano il loro territorio, di individuare soluzioni ai problemi che li riguardano attraverso scelte condivise con i decisori politici istituzionali».

Dall’altra quelli del Partito democratico, che per bocca del capogruppo Michele Catanzaro che pone l’accento sul fatto che «I consigli comunali dei giovani potranno essere vere e proprie palestre di democrazia, oltre che di partecipazione attiva alle dinamiche istituzionali. Queste realtà contribuiranno ad avere una classe politica e dirigente sempre più formata e preparata».