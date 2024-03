Catania, tenta di rubare 10.000 euro di attrezzi dal cantiere dell’Università

Ha tentato di rubare all’interno della facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Catania. Per questo è stato arrestato un 30enne catanese che si è introdotto nei locali di via Gallo dove, al momento, sono in corso dei lavori di ristrutturazione. Il giovane, infatti, aveva preso di mira proprio un container che la ditta appaltatrice aveva installato nel cortile dello stabile.

Secondo quanto è stato ricostruito nel corso delle indagini, il 30enne si sarebbe intrufolato nell’area recintata dopo avere rotto una finestra. Una volta dentro, avrebbe selezionato il materiale di suo interesse cominciando a rovistare tra gli attrezzi del cantiere. Nel dettaglio, l’uomo aveva poi già sistemato davanti al cancello – pronti per essere portati via – una smerigliatrice, un flex, una saldatrice, un martelletto e un trapano. Sono stati, però, gli addetti alla vigilanza ad accorgersi della sua presenza e dei suoi movimenti all’interno del polo universitario, guardando le immagini delle telecamere di sicurezza, e ad allertare le forze dell’ordine.

Arrivati sul posto, i carabinieri hanno bloccato l’uomo mentre tentava la fuga dall’uscita posteriore di piazza Santo Carcere. Nel corso della perquisizione, sotto il giaccone del 30enne è stata trovata una torcia e un cappellino con visiera. Tutti gli attrezzi da lavoro prelevati dal container – materiale del valore commerciale di quasi 10mila euro – sono stati recuperati e restituiti alla ditta. L’uomo è stato arrestato per furto aggravato e sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ovvero all’obbligo di firma.