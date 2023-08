Siracusa, fermato in scooter con addosso 177 dosi di varie droghe

Cocaina, crack, hashish e marijuana. Sostanze stupefacenti di ogni tipo sono state trovate addosso a un 22enne siracusano già noto alle forze dell’ordine. Novanta grammi di droghe in tutto: 56 dosi di cocaina, 50 di crack, 39 di hashish e 32 di marijuana. Gli agenti hanno fermato il giovane a bordo di uno scooter, guidato da un’altra persona, mentre percorreva via Santi Amato. Una delle piazze di spaccio più importanti del capoluogo aretuseo. Alla vista dei poliziotti, il 22enne sarebbe saltato giù dal mezzo a due ruote per cercare di scappare a piedi. Raggiunto dagli agenti, è stato arrestato. Dopo le formalità di rito, è stato accompagnato nel carcere di Cavadonna.