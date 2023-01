Siracusa, arrestato mentre nasconde crack e cocaina in una colombaia

Sorpreso a provare a nascondere dentro una colombaia 39 dosi di hashish, 39 dosi di cocaina e 22 dosi di crack. Così a Siracusa i poliziotti hanno arrestato, nella zona di via Santi Amato – conosciuta per essere uno dei luoghi di spaccio del capoluogo siracusano – un 42enne per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti. La droga sequestrata era già suddivisa in dosi e pronta per essere venduta. L’uomo, che era già conosciuto alle forze di polizia, è stato posto agli arresti domiciliari.