«Se non torna con me gliela faccio finire come Giulia Cecchettin»: arrestato a Priolo

Un uomo di 64 anni è stato arrestato dalla polizia di Priolo Gargallo (in provincia di Siracusa) per il reato di atti persecutori. L’arrestato ha aggredito più volte verbalmente l’ex compagna, oltre a pedinarla e molestarla. Minacce esplose in frasi come «se non torna con me gliela faccio finire come quella di cui stanno parlando in televisione», in riferimento all’uccisione di Giulia Cecchettin per mano dell’ex fidanzato a Vigonovo (Venezia). A tal proposito, il giudice per le indagini preliminari di Siracusa ha disposto nei confronti dell’indagato, durante l’espiazione della misura cautelare, anche l’applicazione del braccialetto elettronico. L’ordinanza arriva a pochi giorni dalla denuncia presentata dalla donna.