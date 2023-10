Catania, maltratta e minaccia di morte l’ex affetta da patologie

Un 40enne è stato arrestato dalla polizia di San Cristoforo, a Catania, per maltrattamenti in famiglia, minacce gravi e lesioni. Stando a quanto si apprende, l’uomo – un pluripregiudicato – avrebbe approfittato della pensione di invalidità della compagna, affetta da svariate patologie e da un ritardo mentale riconosciuto. La donna avrebbe deciso di rimanere con il 40enne per evitare ripercussioni fino a quando, a seguito di continue umiliazioni, avrebbe deciso di raccontare i fatti alla polizia. In particolare, l’arrestato avrebbe minacciato di morte l’ex e i suoi familiari. Due le ordinanze restrittive a carico del 40enne: la prima di applicazione del dispositivo di controllo elettronico a distanza e l’altra di custodia cautelare in carcere.

