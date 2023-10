Palazzolo Acreide, dosi di droga in tasca e in un barattolo in camera da letto

Trentuno dosi di marijuana, un po’ nelle tasche dei pantaloni e un po’ in un barattolo in camera da letto. Dopo la perquisizione personale e domiciliare, i carabinieri di Palazzolo Acreide (in provincia di Siracusa) hanno arrestato un 31enne palazzolese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico, i militari hanno trovato in tutto circa trenta grammi di sostanza stupefacente già suddivisa in dosi: tre erano nelle tasche dei pantaloni che l’uomo indossava, mentre le altre 28 erano conservate in un barattolo tenuto a casa nella camera da letto. La droga è stata sequestrata ed è stata mandata in laboratorio per gli esami. Dopo l’arresto, il 31enne è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Articoli correlati