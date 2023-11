Catania, perseguita l’ex sotto casa: arrestato dopo l’inseguimento

Un 35enne è stato arrestato dalla polizia di Catania per atti persecutori nei confronti dell’ex compagna. Tutto è partito dalla chiamata di quest’ultima che ha chiesto l’intervento del 112 nella propria abitazione nel quartiere Librino, dove il 35enne suonava in modo insistente il citofono. Alla vista degli agenti, l’uomo ha cercato di scappare a bordo della propria auto, per poi essere bloccato poco dopo l’inseguimento. L’arrestato era già stato allontanato in precedenza dall’abitazione dell’ex.