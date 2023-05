Foto Porta/Photoviews

In macchina con un chilogrammo di marijuana. Fermati due uomini originari di Catania

Uno spacciatore catanese di 45 anni è stato arrestato dalla polizia di Siracusa durante un controllo nella nota piazza di spaccio di via Bartolomeo Cannizzo. Nell’auto dell’uomo gli agenti hanno trovato un chilo di marijuana che è stata sequestrata. Denunciato, per detenzione ai fini di spaccio, anche un altro catanese di 43 anni che era in auto con lui.