Lentini: droga e munizioni trovate a casa di due uomini

Armi e droga a Lentini (in provincia di Siracusa) sono state trovate a casa di due uomini: un 49enne e un 59enne, entrambi sono stati arrestati. Nel primo caso, i poliziotti insieme alle unità cinofile hanno perquisito l’abitazione dell’uomo trovando numerosi barattoli di plastica e uno di vetro con dentro marijuana – per un peso complessivo di 465 grammi – e un grammo di hashish. Nel cortile, poi, gli agenti hanno scoperto 826 grammi di piantine con infiorescenza.

Sempre in casa, i poliziotti hanno trovato anche quattro cartucce da fucile calibro 22, una cartuccia a palla e tre munizioni a punta calibro 22. Il 49enne – che è risultato destinatario di un provvedimento del prefetto di Siracusa che disponeva il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente – è stato arrestato per possesso ai fini di spaccio di droga e lo hanno denunciato per detenzione illegale di munizioni. Per questo è finito in carcere.

Il 59enne lentinese, invece, è stato arrestato perché trovato in possesso di droga ed è stato denunciato per possesso di munizioni illegalmente detenute. Nel corso della perquisizione domiciliare, i poliziotti hanno trovato 500 grammi di marijuana, suddivisa in dosi pronte per la vendita; 1,60 grammi di cocaina, 39 proiettili calibro 7.65 e vario materiale utilizzato per il confezionamento della droga. Dopo le incombenze di legge e su disposizione dell’autorità giudiziaria competente, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari.