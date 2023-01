Maltratta la compagna per vent’anni e le estorce dei soldi, arrestato un 39enne

Maltrattamenti ed estorsione nei confronti dell’ex convivente. Sono questi i reati per cui è finito in carcere un 39enne di Catania. La misura cautelare è stata eseguita dai carabinieri di Aci Catena, nel Catanese. Dalle indagini è emerso che, durante una convivenza durata quasi vent’anni, l’uomo avrebbe aggredito la compagna – una donna catanese di 39 anni – sia fisicamente che verbalmente e avrebbe avanzato richieste estortive di denaro.

Stando a quanto ricostruito finora, nel corso degli ultimi anni la relazione tra i due sarebbe ulteriormente degenerata a causa dello sperpero continuo dei soldi che l’uomo avrebbe utilizzato per comprare droga. Per questo le richieste di denaro alla compagna sarebbero aumentate. Ogni volta con un pretesto diverso, tra cui anche quello di volere dei contanti per acquistare dei regali per i loro quattro figli minorenni. Di fronte al diniego della donna, in diverse occasioni il 39enne sarebbe andato su tutte le furie.

Dopo anni di aggressioni, nell’ottobre del 2021, la donna ha deciso di interrompere il rapporto e si è trasferita a Sant’Agata Li Battiati, in provincia di Catania. Dopo circa cinque mesi, non riuscendo da sola a sostenere il peso economico del mantenimento della casa e dei figli – a cui l’ex compagno non avrebbe

contribuito – la 39enne sarebbe stata costretta a ritornare nell’abitazione familiare. Di nuovo pressata dalle insistenti richieste di denaro dell’uomo, ed esasperata dalle pressioni psicologiche, la donna sarebbe andata di nuovo via di casa insieme ai figli trasferendosi ad Aci Catena.

Individuata la nuova abitazione, il 39enne ha iniziato a fare raid notturni per continuare a chiederle soldi per poi minacciarla di fronte al rifiuto della donna. Che, in almeno due episodi, sarebbe stata aggredita fisicamente dall’ex compagno con schiaffi e botte su tutto il corpo. In seguito, l’uomo si sarebbe anche impossessato del cellulare della vittima e, dopo avere ottenuto così il suo numero, avrebbe iniziato a perseguitarla tempestandola di telefonata: 330 in soli nove giorni.