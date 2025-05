Arrestato 40enne per maltrattamenti: picchia la moglie prima del processo per violenze

Un uomo di 40 anni, originario della Tunisia, è stato arrestato dalla polizia nel Catanese con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate nei confronti della moglie. L’episodio si inserisce in un contesto di violenze già segnalate in passato e per le quali era imminente un’udienza davanti al giudice. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, l’uomo avrebbe minacciato di morte e aggredito fisicamente la moglie, colpendola con violenza al volto e alla testa. La donna ha riportato un trauma cranico, contusioni multiple e la frattura del setto nasale. Soccorsa in ospedale, è stata dimessa con una prognosi di 30 giorni, salvo complicazioni.

A lanciare l’allarme è stato un vicino di casa, presso il quale la vittima è riuscita a rifugiarsi dopo essere fuggita all’ennesima aggressione. Agli agenti intervenuti, la donna ha raccontato una lunga storia di maltrattamenti, alcuni già formalmente denunciati. Nonostante un precedente esposto, la coppia era tornata a convivere. Con l’avvicinarsi dell’udienza in tribunale, tuttavia, le minacce e gli atti intimidatori si erano intensificati, fino a culminare nell’ultima violenta lite. Condotto negli uffici della polizia, il 40enne è stato arrestato. Su disposizione della Procura di Catania, è stato trasferito in carcere in attesa dei provvedimenti giudiziari.