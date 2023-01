Catania: armi e droga trovati dentro una stalla dopo una segnalazione telefonica, due arresti

Pistola, munizioni e droga nascosti dentro uno stalla nel quartiere Picanello a Catania. A trovarli sono stati i carabinieri che sono andati a fare una perquisizione dopo avere ricevuto una segnalazione telefonica anonima. I militari hanno arrestato il 29enne proprietario della stalla e un 19enne a casa del quale sono state trovate dosi di marijuana. Nello specifico, all’interno della stalla in via Monterotondo, è stata rinvenuta e sequestrata una pistola Beretta calibro 7,65 con il caricatore inserito e il colpo in canna – risultata poi rubata nel 2014 a Rosolini (in provincia di Siracusa) – 28 proiettili dello stesso calibro, il calcio di un fucile da caccia, altre munizioni di vario calibro, 15 involucri contenenti 150 grammi di marijuana e due bilancini di precisione. La pistola era nascosta sotto il mangime per gli animali.

In casa del 19enne, in via Donizetti, i carabinieri hanno sequestrato sette dosi di marijuana confezionate per la vendita al dettaglio. Il 19enne è accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio; il 29enne di ricettazione e di detenzione abusiva di arma e munizionamento. La pistola sarà inviata al Ris di Messina per i necessari esami di laboratorio per verificare se sia stata utilizzata in episodi delittuosi. Il 29enne è stato portato nel carcere di piazza Lanza a Catania.