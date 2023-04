Catania, uomo armato si barrica in casa a Librino. Ha già esploso diversi colpi di pistola

Un uomo armato si è barricato all’interno della sua casa al civico 3 di viale San Teodoro, nel quartiere Librino di Catania. Stando a quanto verificato da MeridioNews, l’uomo avrebbe anche già esploso diversi colpi di pistola. Si tratta del 33enne Concetto Trippa. L’uomo, in passato, è già stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Secondo quanto confermato al nostro giornale, Trippa ha numerosi precedenti anche per maltrattamenti in famiglia.

All’interno del suo appartamento l’uomo sarebbe solo e avrebbe sparato puntando l’arma in direzione della strada senza colpire nessuno. In viale San Teodoro sono già arrivate le forze dell’ordine che hanno chiuso la strada al traffico. Sul posto anche un mediatore della polizia.