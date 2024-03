Lentini, fermato in auto con 250 chili di arance rubate

Undici sacchi con dentro 250 chili di arance. È quanto gli agenti del commissariato di Lentini, in provincia di Siracusa, hanno trovato nel cofano dell’auto di un uomo di 52 anni che è stato fermato in contrada Dagala, lungo la strada provinciale 69.

Di fronte ai poliziotti, il 52enne non è stato in grado di giustificare la provenienza della grande quantità di agrumi e, per questo motivo, è stato denunciato per il reato di ricettazione. Secondo gli agenti, infatti, quelle arance sarebbero provento di un furto. Tutti i frutti sono stati sequestrati e saranno donati in beneficenza a un ente caritatevole della zona.