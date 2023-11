Palermo, approvato il bilancio della Rap. Lagalla: «Ora si pensi al piano di risanamento»

«Il Comune di Palermo, socio unico di Rap, ha approvato il Bilancio 2022 dell’azienda. Abbiamo preso atto del progetto di bilancio di esercizio 2022 presentato dall’organo di governo e tenuto, inoltre, conto che la società svolge un servizio indispensabile di pubblico interesse». L’annuncio è il sindaco Roberto Lagalla che oggi ha partecipato all’assemblea dei soci della Rap, azienda che si occupa del ciclo dei rifiuti a Palermo.

«Con questo atto l’amministrazione intende rivolgere fiducia all’azienda e ai suoi lavoratori – aggiunge il sindaco – in modo da dare continuità a un servizio essenziale a tutela dell’igiene e della salute pubblica. Inoltre, oneriamo l’organo amministrativo della Rap alla predisposizione e all’attuazione, senza ulteriore indugio, del piano di risanamento che deve essere idoneo al superamento dell’attuale situazione di crisi, correggendone gli effetti ed eliminandone tutte le determinanti, nel rispetto ed in consonanza con il piano di riequilibrio pluriennale del Comune».

Il presidente della Rap Giuseppe Todaro ringrazia Lagalla. «La situazione economica in cui versa l’azienda è nota e non è mia intenzione nascondere la polvere sotto il tappeto – ammette Todaro – siamo assolutamente consapevoli della necessità di predisporre e attuare il piano di risanamento. L’apertura della settima vasca di Bellolampo è un passaggio fondamentale in questo senso, come reputo indispensabili l’estensione del porta a porta e l’arrivo di nuovi mezzi, che da alcune settimane stanno dando fiato al nostro parco e alle nostre officine».