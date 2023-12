Catania, l’appartamento dello spaccio nel quartiere Librino: la telecamera nel pulsante della luce

Un appartamento di viale Nitta, nel quartiere Librino di Catania, sarebbe stato una importante base di spaccio. Tanto che, nonostante fosse già stato scoperto dai militari, un pregiudicato 55enne è stato trovato proprio in quella casa a spacciare ed è stato arrestato in flagranza di reato. L’uomo è stato portato nella casa circondariale di piazza Lanza a Catania.

In quell’abitazione, i carabinieri avevano già portato a termine diversi blitz antidroga e avevano continuato a tenerla sotto osservazione. Così hanno notato che sarebbe stata usata per portare avanti lo stesso tipo di attività illecita. A insospettire i militari è stato un importante flusso di giovani dall’appartamento monitorato. In un momento di confusione, tra i clienti, anche i carabinieri sono riusciti a entrare.

In questo modo, hanno sorpreso e bloccato il 55enne che aveva esposto tutte le sostante stupefacenti a disposizione su un tavolo: diverse bustine di plastica contenenti una ventina di grammi di marijuana, una decina di grammi di crack, il materiale necessario al confezionamento delle singole dosi di droga, un bilancino di precisione, un foglio con annotazione di nomi e cifre e circa 150 euro, provento della vendita della droga. Sempre sul tavolo, è stato recuperato anche un monitor, collegato a una telecamera nascosta all’interno di un pulsante della luce del pianerottolo, che avrebbe dovuto permettere all’uomo di tutelarsi da inaspettate visite delle forze dell’ordine.