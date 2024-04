Anziano scomparso a Caltagirone ritrovato morto nelle campagne calatine

Triste epilogo per un 76enne disperso dalla notte scorsa nelle campagne di Caltagirone. A denunciarne la scomparsa sono stati i familiari. I vigili del fuoco del distaccamento locale hanno portato avanti le ricerche per tutta la mattina La ricerca è stata condotta anche con l’utilizzo del nucleo cinofili e con il supporto aereo di un elicottero del reparto volo dei vigili del fuoco di Catania.

L’uomo è stato individuato in contrada Valle delle Ferle, in una zona impervia e difficilmente accessibile dall’equipaggio del velivolo. La posizione in cui si trovata l’anziano era inaccessibile da terra, dunque si è reso necessario recuperarlo con l’elicottero con manovra in stazionamento, l’ausilio del verricello e l’intervento degli elisoccorritori. Immediatamente raggiunto dalla squadra dei vigili del fuoco, l’uomo è stato trasportato con lo stesso elicottero presso il presidio ospedaliero di Caltagirone, dove ne è stato costatato il decesso.