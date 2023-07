Droga: blitz della polizia a Siracusa, eseguite 16 misure cautelari

Gli agenti della Squadra mobile di Siracusa stanno eseguendo 16 misure cautelari (10 in carcere) nell’ambito di un’operazione antidroga, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Catania. Gli indagati sono accusati di associazione per delinquere dedita al narcotraffico. L’attività investigativa ha consentito di disarticolare un’associazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti che ha la sua base logistica nel capoluogo aretuseo, ed in particolare a Santa Panagia, zona nord della città.