Salta il concerto di Irene Grandi a Zafferana Etnea. «Motivi logistico-organizzativi»

Si sarebbe dovuta esibire lunedì, 7 agosto, nella cornice dell’anfiteatro Falcone-Borsellino di Zafferana Etnea, ma l’evento è stato annullata. Salta così il concerto della cantautrice Irene Grandi nell’ambito di Io in blues. A darne comunicazione tramite una nota inviata alla stampa è la società Eventi Olimpo. In merito alle motivazioni vengono indicati motivi di «carattere logistico e organizzativo» Per ottenere il rimborso bisognerà scrivere una email, entro il 16 agosto, a info@eventiolimpo.it