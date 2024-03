Una scimmia, un pappagallo e tartarughe di specie protetta rinchiusi in recinti fatiscenti a Portopalo: una denuncia

Una scimmia, un pappagallo e quattro tartarughe. Sono gli animali esotici di specie protetta che sono stati trovati in una villetta e in diversi manufatti a Portopalo di Capo Passero (nel Siracusano). Gli animali erano tenuti dentro recinti fatiscenti e maleodoranti, in cattivo stato di conservazione. Un 35enne è stato denunciato per detenzione di animali di specie protetta.

Sono stati i carabinieri di Siracusa, i militari dello squadrone eliportato cacciatori di Sicilia e del nucleo Cites di Catania a perquisire i locali che si trovano nella zona portuale di Portopalo di Capo Passero. Gli animali sequestrati sono una scimmia appartenente alla specie dei clorocebus pygerythrus, un pappagallo appartenente alla specie degli ara macao e quattro tartarughe appartenenti alle famiglie delle tartarughe horsfieldi e testudo hermanni.

Tutti animali di specie esotica detenuti illecitamente. Il 35enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria aretusea mentre gli animali saranno ricollocati in centri specializzati e autorizzati alla custodia di specie protette.