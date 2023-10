Ancora incendi in Sicilia: 22 roghi nella giornata di oggi, toccate sette delle nove province

Sono 22 gli incendi divampati oggi in Sicilia. Per tutto il giorno sono stati impegnati i mezzi aerei e le squadre dei vigili del fuoco, della forestale e della protezione civile. La provincia più colpita è quella catanese con sette incendi. Poi quattro a Palermo e tre in nelle province di Caltanissetta, Enna, Messina, due ad Agrigento e uno a Trapani.

Nella provincia di Catania le fiamme sono divampate a Linguaglossa in contrada Calcinera e Valle Galfina, a Bronte in contrada Tartaraci, a Regalna in contrada Poggio Pecoraro, a Randazzo in contrada Gurrida, a Vizzini in contrada Santa Barbara.

Nel Palermitano le fiamme si sono sviluppate a Caccamo in contrada Manchi, a Campofelice di Fitalia, nel capoluogo e a Polizzi Generosa. I roghi nell’Ennese si sono verificati ad Aidone in contrada Pontura, a Pietraperzia in contrada Casa Ballo, a Centuripe in contrada Mandarano, mentre nel Nisseno a Mazzarino e Mussomeli. Nell’Agrigentino gli incendi ci sono stati ad Aragona in contrada Pizzutello a Santo Stefano Quisquina in contrada Valle del Sangue, e nel Messinese, a Caronia in contrada Coste Rao, a Graniti in contrada Scarparella, a Motta d’Affermo. Infine nel Trapanese le fiamme sono sviluppate a Gibellina in contrada Scannagrillo.

