Amts, pubblicati i bandi per 37 assunzioni. Operatori per la mobilità e autisti carro attrezzi

Due bandi di concorso per 37 nuove assunzioni nell’Amts, di cui 29 destinati a operatori qualificati della mobilità e otto a collaboratori di esercizio sono pubblicati da oggi sul sito Azienda Municipale Trasporti e Sosta di Catania. In particolare, i 29 ausiliari del traffico verranno adibiti al controllo della sosta delle strisce blu mentre gli 8 operatori saranno destinati alla guida dei carro attrezzi adibiti alla rimozione delle auto in sosta vietata.

Su indirizzo del sindaco Enrico Trantino, prontamente recepito dall’amministratore unico Giacomo Bellavia, in linea a quanto già avvenuto nel recente passato per gli autisti di bus, la selezione per entrambi avverrà per soli titoli di studio ed esperienza lavorativa, con modalità digitale e secondo i più moderni criteri di valutazione rapida, trasparenza e merito. Per i profili professionali in questione, è la prima volta che si ricorre alla procedura di evidenza pubblica. Metodo peraltro applicato con successo dal Comune di Catania, nel 2021, per la selezione dei nuovi agenti di polizia locale.

Gli operatori della mobilità avranno anche le nuove competenze previste poiché potranno sanzionare, nel perimetro delle aree oggetto di concessione, tutte le violazioni in materia di sosta o di fermata connesse, per cui sosta in doppia fila, su strisce pedonali, su stalli riservati a disabili o altre categorie, ecc. Inoltre, il loro lavoro sarà reso più efficiente mediante la possibilità di utilizzare i nuovi strumenti di street control. Entrambi i bandi di concorso (Clicca qui per consultarli) scadranno il prossimo 12 dicembre 2023.