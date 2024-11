Allerta meteo rossa, il 12 novembre università chiuse a Catania e a Messina

Domani, martedì 12 novembre, le università di Catania e di Messina resteranno chiuse. Il provvedimento nasce dalla diramazione da parte della protezione civile regionale dell’allerta rossa per condizioni meteo avverse, che è valida già dal pomeriggio di oggi e che interesserà la fascia costiera che va da Messina a Catania fino alle 24 del 12 novembre. In tutte le sedi universitarie dell’ateneo catanese – comprese le sedi di Siracusa e di Ragusa – saranno sospese tutte le attività didattiche in presenza, inclusi gli esami e le sedute di laurea, mentre l’università di Messina sospenderà l’attività didattica in tutti i dipartimenti e in tutte le strutture dell’Ateneo, a esclusione delle sedute di laurea. Per quanto riguarda l’università di Catania, il rettore – il professore Francesco Priolo – ha detto che «le attività potranno comunque essere erogate in modalità online».