A Catania saranno piantati 2500 nuovi alberi: «Uno per ogni bambino nato nel 2023»

Il progetto si chiama Catania respira e prevede la messa a dimora di 2500 alberi nel capoluogo etneo: uno per ogni bambino nato nel 2023. Un piano che, secondo quanto fanno sapere dall’ufficio stampa del Comune, sarebbe già in fase realizzativa e che sarà illustrato venerdì 1 marzo alle 10.30 all’incrocio tra corso Indipendenza e via IV novembre dal sindaco Enrico Trantino e dall’assessore al Verde Salvo Tomarchio.

«L’iniziativa prevede anche il coinvolgimento degli esercizi commerciali – si legge nel comunicato dell’ente comunale etneo – e la partecipazione dei componenti della Consulta comunale del Verde». Si tratta di un progetto in linea con l’approccio delle Green city, attraverso la rigenerazione dei sistemi urbani con particolare riferimento alle infrastrutture verdi multifunzionali e alla biodiversità.