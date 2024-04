Agrigento, cambiano i codici a barre delle uova di Pasqua per pagare meno: due denunce per truffa

Foto di Riaan Marais

Avrebbero sostituito i codici a barre delle uova di Pasqua con quelli di prodotti di valore inferiore. Ad Agrigento due persone sono state denunciate per truffa in concorso. In un supermercato di un noto centro commerciale dell’Agrigentino un 28enne e un 19enne avrebbero sostituito i codici a barre di 30 uova di Pasqua con quelli di merce che costava meno, così da risparmiare sul loro costo. I due uomini, entrambi residenti a Palermo, erano riusciti così a eludere il sistema di pagamento automatico.