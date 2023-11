Agrigento: bambino resta bloccato in auto

Un bambino è rimasto bloccato all’interno dell’auto nel centro storico di Agrigento. Secondo quanto è stato ricostruito finora, giocando da solo con le chiavi della macchina, il bambino avrebbe accidentalmente attivato la chiusura delle portiere dopo che i genitori l’avevano posizionato sul seggiolino ed erano fuori dal veicolo su cui stavano per salire.

Sono stati mamma e papà del piccolo a chiamare i soccorsi dopo avere provato invano a spiegare al figlio come aprire il mezzo usando il telecomando che aveva in mano. Una volta dato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno rotto un vetro del finestrino della macchina e sono riusciti a liberare il bambino, che era in perfetta salute.