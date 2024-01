Agrigento: anziana trovata morta in casa con ferita alla testa, disposta l’autopsia

Sarà disposta oggi dalla procura l’autopsia sul corpo dell’anziana donna trovata ieri sera senza vita nel suo appartamento al primo piano nel centro storico di Agrigento. La 79enne avrebbe una ferita alla testa ma sul copro non ci sarebbero segni di violenza. Gli inquirenti stanno passando al vaglio varie ipotesi, tra cui la rapina finita male (anche perché l’abitazione sarebbe stata svaligiata) oppure la morte naturale, che potrebbe avere determinato anche una caduta a terra. La porta di ingresso della casa sarebbe stata trovata danneggiata e alcune stanze sottosopra.

A chiamare i vigili del fuoco per aprire la porta dell’abitazione della donna, nel pomeriggio di ieri, sono stati i vicini di casa che da due o tre giorni non vedevano più l’anziana, né sarebbero riusciti a mettersi in contatto con lei. Un primo sopralluogo, già nella serata di ieri, è stato effettuato dalla pm Elettra Consoli, dal procuratore aggiunto Salvatore Vella e dal vicedirigente della squadra mobile Andrea Palermo. Sono proprio i poliziotti a portare avanti le indagini per ricostruire quanto accaduto all’anziana. Per questo stanno recuperando le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona. Un medico legale, già ieri sera, ha fatto una prima ispezione cadaverica.