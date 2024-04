Una paziente aggredisce vigilante al Pronto soccorso del Policlinico di Palermo

Foto di Dario De Luca

Una giovane di 24 anni ha aggredito una guardia giurata, in servizio al centro di prima emergenza del Policlinico di Palermo, perché non soddisfatta della risposta che l’uomo della sicurezza le aveva dato a una sua domanda. La paziente l’ha strattonato, strappandogli il maglione. Sono dovuti intervenire i carabinieri per riportare la calma. Si sta valutando la posizione della giovane che rischia una denuncia per interruzione di pubblico servizio.