Francofonte, picchiava e minacciava la moglie negandole contatti con l’esterno

Divieto di avvicinamento e di dimora nel comune di Francofonte per un 43enne che, per anni, ha minacciato, insultato e picchiato la moglie 37enne. L’uomo – al quale è stata disposta anche l’applicazione del braccialetto elettronico – ha persino impedito alla moglie di frequentare altre persone, compresi i suoi familiari. Dopo aver denunciato i fatti ai carabinieri lo scorso luglio, la 37enne è stata ospitata in una struttura protetta. Ciononostante, l’uomo era riuscito a rintracciarla e ha continuato a perseguitarla.