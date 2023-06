Foto Polizia di Stato - Pagina Facebook

Marina di Ragusa, picchiato per rubargli lo scooter già rubato. In due finiscono in carcere

È stato convalidato l’arresto di due uomini, un 22enne e un 27enne entrambi di origini tunisine, che nei giorni scorsi hanno picchiato un giovane connazionale per rubargli lo scooter a Marina di Ragusa. A convalidare l’arresto della squadra mobile è stato il giudice per le indagini preliminari del tribunale ibleo. I due ritenuti responsabili sono finiti in carcere. Sul posto dell’aggressione erano intervenuti gli agenti di una volante della questura, dopo una segnalazione arrivata al numero unico per le emergenze (112). L’uomo, ferito e sanguinante, è stato portato in ospedale a bordo di un’ambulanza del 118. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, a picchiare con violenza la vittima per rubargli lo scooter sarebbero stati in due, uno con il volto coperto con un passamontagna. Nel corso delle indagini, entrambi sono stati individuati e rintracciati nelle loro abitazioni site sul litorale ibleo.

Nel corso delle perquisizioni, gli agenti hanno trovato in casa di uno dei due un passamontagna e altro materiale provento di furto. Nell’abitazione dell’altro, invece, è stata rinvenuta una pistola priva di

tappo rosso con evidenti macchie di sangue, segno tangibile del suo utilizzo nell’aggressione, altri oggetti con tracce di sangue e lo scooter poco prima sottratto con violenza alla vittima. Il giudice, confermando quanto emerso nel corso delle indagini, ha sottolineato non solo la gravità del reato commesso dai due, ma soprattutto l’efferatezza e la violenza nei confronti della vittima durante tutte le fasi della rapina. Per questo entrambi gli arrestati sono finiti in carcere. Le investigazioni hanno consentito di identificare anche un altro uomo che aveva preso parte alla rapina e che è stato denunciato. Dalle verifiche eseguite sullo scooter è risultato che il veicolo era già stato rubato. Per questo motivo anche la vittima della rapina è stata denunciata in stato di libertà per il reato di ricettazione.