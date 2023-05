Colpisce una donna con il calcio di una pistola e aggredisce i passanti con un bastone: un arresto a Militello

Evasione, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento sono i reati commessi da un pregiudicato 41enne di Militello Val di Catania, arrestato dai carabinieri del comune etneo. L’uomo, evaso dai domiciliari, armato di pistola e bastone ha aggredito i passanti in via Umberto. Rintracciato in via Sortino, alla vista dei militari ha tentato la fuga, ma inseguito è stato bloccato. A seguito di una perquisizione, il pregiudicato è stato trovato in possesso di un passamontagna, un bastone metallico e della pistola, risultata essere un’arma a salve privata del tappo rosso. Il 41enne aveva poco prima infranto la vetrina di un bar e aggredito una dipendente di 44 anni che tentava di fermarlo, colpendola al volto con il calcio della pistola. La donna ha riportato lesioni guaribili in 20 giorni. L’uomo è stato trasportato in ospedale per essere sottoposto al drug-test e poi nel carcere di Caltagirone, in provincia di Catania.