Catania: minaccia e aggredisce la moglie, lei chiama la polizia e lo fa arrestare

Foto di Alberto Sanchez da Pixabay

Minacciata e aggredita dal marito, una donna di 46 anni di origine polacca ma residente nel quartiere San Cristoforo di Catania ha chiamato la polizia. Sul posto sono arrivati gli agenti della squadra Volanti e l’uomo – un 50enne catanese – si sarebbe scagliato contro di loro e li avrebbe aggrediti.

I poliziotti hanno raccolto la segnalazione della vittima che ha raccontato che il marito, dopo essere rientrato in casa, ha iniziato ad agitarsi e a minacciarla per poi aggredirla. L’uomo si è pure procurato delle ferite alla mano, dopo aver sferrato dei pugni contro una finestra. La donna, rimasta ferita nell’aggressione, è stata portata in ambulanza al Pronto soccorso. Anche i poliziotti, a causa della colluttazione con l’uomo, hanno fatto ricorso alle cure mediche.

L’uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni, e pure per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Come disposto dal pubblico ministero di turno, è stato portato in carcere, in attesa dell’udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari che ha convalidato poi l’arresto.