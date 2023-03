Siracusa: tampona un’auto e aggredisce i carabinieri che si difendono con lo spray al peperoncino

Tampona un’auto e poi aggredisce i carabinieri che usano lo spray al peperoncino. Stando a quanto è stato ricostruito finora, il 50enne alla guida della sua auto, a forte velocità per le strade dell’isola di Ortigia a Siracusa, avrebbe tamponato un altro veicolo mentre effettuava una manovra di parcheggio. Dopo l’incidente, sul posto sono intervenuti i militari. Subito, il 50enne si sarebbe scagliato contro di loro prima con frasi offensive e poi con calci, spinte e morsi. L’uomo, che ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per verificare il suo stato psico-fisico, è stato portato in caserma dove comunque avrebbe continuato a opporre resistenza nei confronti dei carabinieri che hanno utilizzato lo spray al peperoncino. I militari hanno anche chiesto l’intervento degli operatori sanitari del 118. Il 50enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali ed è finito ai domiciliari.