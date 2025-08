Manlio Messina torna sul suo addio a Fratelli d’Italia: «Emarginato e vittima di una gogna mediatica»

È un atto di accusa quello contenuto nelle motivazioni che Manlio Messina, ormai ex deputato di Fratelli d’Italia, ha affidato a una lunga dichiarazione pubblica per spiegare le ragioni del suo addio al partito. Una scelta maturata dopo mesi di isolamento e sospetti, che lui definisce «infondati e strumentali», nati da un’inchiesta nella quale, precisa, non è mai stato coinvolto. «Ho condiviso in questi anni con i vertici nazionali del mio partito queste mie preoccupazioni che, lungi dal rappresentare una pretesa di immunità o difesa incondizionata, rappresentano un tema politico – scrive Messina –. Ma, in risposta, ho potuto solo registrare un lento, ma costante, processo di emarginazione».

Secondo l’ex assessore regionale al Turismo, da oltre un anno la stampa avrebbe alimentato «il sospetto di condotte illecite, illegittime o eticamente discutibili» a lui attribuibili, «nonostante l’assenza di qualsivoglia elemento di riscontro e, per quel che più mi interessa, in direzione opposta alle valutazioni della magistratura». Messina ricorda che, il 29 luglio, ha ricevuto comunicazione ufficiale dalla procura di Palermo di non essere indagato nel procedimento penale che ha coinvolto alcuni esponenti di FdI, ossia il presidente dell’assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno e l’assessora al Turismo Elvira Amata. «La stessa magistratura, notificando ad altri l’avviso di conclusione delle indagini, ha ribadito la mia completa estraneità ai fatti», puntualizza.

Ma il problema, secondo Messina, non è solo giudiziario, bensì politico e umano. «Mi è stato riservato un atteggiamento che non mi so spiegare, specie se messo a confronto con quello riservato ad altri esponenti di Fratelli d’Italia, protagonisti di vicende ben più gravi della mia». E rincara: «Ciò mi ha convinto, dolorosamente, che nel mio caso ci fosse nel partito spazio per il dubbio sulla legittimità della mia condotta o, cosa ancor più grave, che la tutela dell’immagine di Fratelli d’Italia debba, a correnti alterne, sempre prevalere sul principio del garantismo». Parole dure anche contro la stampa: «Sono stato costretto a difendermi sulla pubblica piazza da accuse costruite su stralci di dialoghi ai quali non ho preso parte, di cui non conosco né il contenuto integrale né il contesto. Continuare ad affermare che io sia addirittura il regista di queste vicende, contro il parere della procura, dimostra una scarsa comprensione del diritto o, peggio, un tentativo della stampa di sostituirsi alla magistratura».

Messina si riferisce anche alla cosiddetta «vicenda Cannes», su cui ribadisce di non essere indagato e di non essere mai stato sentito. «Eppure – sottolinea – anche in questo caso, da più di un anno, la stampa alimenta unilateralmente sospetti infondati». Infine, un pensiero amaro sul futuro: «Il risultato finale di questo metodo è che un qualsiasi cittadino venga esposto alla pubblica gogna, senza concreta possibilità di difendersi, se non sui social o sui giornali. Quando poi, dopo anni, magari si verrà assolti, la vita personale, politica e familiare sarà stata irrimediabilmente compromessa».