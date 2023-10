Trapani, 28enne fa acquisti con la carta di credito rubata

Un 28enne di origini tunisine è stato arrestato dai carabinieri di Trapani dopo aver usato una carta di credito, rubata in precedenza. Tutto è partito dalla denuncia sporta da una donna a cui è stata rubata la borsa mentre aspettava il figlio in macchina all’uscita da scuola. L’uomo avrebbe effettuato diversi pagamenti in una tabaccheria di Trapani per un totale di circa 110 euro. I militari hanno perquisito l’abitazione del 28enne – che avrebbe già dei precedenti – sequestrando occhiali, cellulari, orologi e portafogli. Sugli oggetti del ritrovamento sono in corso delle indagini per risalire alla provenienza. L’uomo adesso è sottoposto all’obbligo di dimora con il divieto di allontanarsi da casa durante le ore notturne.

