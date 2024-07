Acireale, incidente stradale durante la notte. Coinvolte tre automobili

Un incidente stradale si è registrato la notte scorsa in territorio di Acireale, in provincia di Catania. Sono tre le automobili coinvolte con alcune persone rimaste ferite. Due di loro sono state dirottate al Pronto soccorso dell’ospedale San Marco e in quello dell’ospedale Garibaldi Centro, di Catania. Sul posto il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.