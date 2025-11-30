Acireale, chiuso un bar ritenuto luogo di ritrovo di pregiudicati

Era diventato un luogo di ritrovo per pregiudicati. Per spaccio di droga, evasione, estorsione, reati contro il patrimonio e associazione per delinquere di stampo mafioso. Per questo motivo la polizia ha disposto la sospensione di una settimana dell’attività di un bar di Acireale, nel Catanese. Con un provvedimento emesso dal questore di Catania, sin base alle norme sulla pubblica sicurezza. La tipologia di reati commessa dalla clientela, infatti, e l’assiduità del loro ritrovo – riscontrata in più accertamenti, rappresenta per la legge un rischio di allarme sociale. Prevedendo la temporanea chiusura delle attività per garantire l’ordine e la sicurezza.