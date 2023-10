Aci Catena, minaccia di morte la madre che non gli dava i soldi per le sigarette

Un 42enne di Aci Catena, nel Catanese, è stato arrestato in flagranza dai carabinieri per estorsione aggravata e maltrattamenti nei confronti della madre e della sorella. A lanciare l’allarme è stata proprio la madre che, nel mezzo di un’aggressione, ha chiamato il 112. Quando i militari sono arrivati nell’abitazione di via Vittorio Emanuele tutto era stato messo a soqquadro e l’aggressore era ancora in preda all’attacco d’ira. Nonostante la presenza dei militari sul posto, l’uomo ha continuato a minacciare le due donne di morte e a distruggere l’abitazione, qualora non avessero chiamato il fratello, in quel momento fuori casa, per portargli i soldi che aveva richiesto. Altri militari intervenuti sul posto hanno permesso ai familiari di lasciare l’appartamento e andare in caserma, dove la madre ha raccontato che i maltrattamenti proseguivano da diversi anni. L’uomo chiedeva sempre soldi per soddisfare la propria dipendenza dalle sostanze stupefacenti. Nel caso riportato, erano 70 euro la cifra richiesta con la scusa di comprare le sigarette, ma al rifiuto della madre si è scatenata l’ira del 42enne, che ora si trova in carcere.