Aci Catena, incidente a bordo di uno scooter. Una vittima. Sui fatti indagano i vigili urbani

Un drammatico incidente si è verificato ad Aci Catena, questa mattina intorno alle 7. Coinvolti due ragazzi. Uno dei due, il 19enne Mario Filetti, è morto dopo essere stato trasportato al Policlinico di Catania. I due, coetanei ed entrambi del posto, viaggiavano su un mezzo a due ruote. Le cause dell’impatto, avvenuto nei pressi di via Generale Salvatore Finocchiaro, in zona Eremo Sant’Anna, sono al vaglio dei vigli urbani, che stanno cercando di ricostruire la dinamica. Si lavora anche per capire se siano stati coinvolti altri mezzi. Il sinistro, infatti, è avvenuto vicino a un incrocio. Quando sono arrivati sul posto, dopo la segnalazione della centrale operative dei carabinieri, gli uomini della polizia locale hanno riferito di aver trovato pochi elementi dell’incidente.



I sanitari del 118 sono intervenuti con l’invio di due ambulanze medicalizzate. Gli operatori riferiscono che le condizioni dei due ragazzi sono apparse gravi fin da subito, tanto che entrambi sono stati trattati come codice rosso. La vittima sarebbe deceduta al Pronto soccorso del Cannizzaro di Catania, mentre l’altro ragazzo si trova ricoverato.