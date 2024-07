Aci Castello, ladro in ciabatte dopo il colpo cerca di confondersi tra i bagnanti: arrestato

Un ladro con ciabatte e fantasmini. Questa la discutibile moda di un pregiudicato 52enne che nei giorni scorsi ha tentato dei furti in alcune abitazioni nel territorio di Aci Castello, in provincia di Catania. Ad allertare i carabinieri è stata una residente di via Livorno che, dopo essersi affacciata dal balcone, ha notato l’uomo che stava cercando di rubare la bicicletta della donna. Preoccupato il ladro si è dato alla fuga e piedi ma è stato notato dai militari mentre si trovava nei pressi di una fermata dell’autobus. Quando i carabinieri gli si sono avvicinati il 52enne è scappato, abbandonando un sacchetto pieno di gioielli e telefoni cellulari, che aveva portato via da altre abitazioni.

Durante l’inseguimento il pregiudicato ha cercato rifugio in uno stabile abbandonato, poi lungo la spiaggia cercando di confondersi tra i bagnanti, e infine gettandosi a mare. Tuttavia i militari sono riusciti a bloccarlo e condurlo in caserma. Qui è stato arrestato e trasferito nella casa circondariale piazza Lanza.