Aci Bonaccorsi, cantiere privato abusivo e in mano a presunto esponente clan Laudani

Foto di Ümit Yıldırım su Unsplash

Un uomo ritenuto uno degli esponenti di maggior spessore del clan Laudani, trovato dai carabinieri di Aci Bonaccorsi (Catania) a capo di un cantiere edile per la costruzione di una villetta per conto di un avvocato, è stato denunciato per aver violato la normativa per la sicurezza sul lavoro e sanzionato per l’impiego di tre lavoratori a nero.

I militari hanno anche sospeso l’attività del cantiere e denunciato il proprietario della villa per la mancanza di titolo per costruire e dei nulla osta del genio civile e paesaggistico.